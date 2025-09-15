Lazio, Sarri avvisa i propri giocatori: il messaggio in vista del derby

Archiviata la sconfitta contro il Sassuolo, seppur con una sconfitta che può rivelarsi pesante a livello umorale, ora la Lazio mette nel mirino la partita di domenica prossima: la sfida delle sfide contro la Roma. Il derby della Capitale sarà l'occasione per rialzare la testa dopo una partenza deficiataria e l'esperienza di Sarri nella stracittadina potrebbe avere un ruolo importante nella preparazione a questo appuntamento. Proprio di questo ha parlato il tecnico toscano nel suo intervento a Lazio Style Channel, lanciando anche un messaggio alla propria squadra.

"Il derby è la partita più difficile e pesante che abbia mai fatto, vorrei cominciare a pensarci fra qualche giorno. È massacrante dal punto di vista emotivo, se si inizia di lunedì è difficile arrivarci a domenica (ride, ndr.). Il derby è un qualcosa a parte, non c'entrano punti e classifica, è qualcosa di molto particolare, spero che i miei giocatori abbiano bene in testa cosa significhi giocare un derby e che siano pronti a lottare per un popolo. Oggi scarico per chi ha giocato, gli altri li ho fatti allenare (ride, ndr.). Facciamo passare qualche giorno che è meglio".

