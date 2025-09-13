Lazio, Sarri su Rovella: "È in dubbio. Il suo problema forse è stato sottovalutato..."

Vigilia di Sassuolo - Lazio. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, che ha fatto il punto sugli infortunati soffermandosi sulle condizioni di Nicolò Rovella. Il centrocampista è tornato affaticato dal ritiro della Nazionale italiana ed è in dubbio per la gara di Reggio Emilia. Queste le sue parole: "Rovella e Zaccagni sono usciti acciaccati dalla Nazionale. Rovella non sappiamo se sia disponibile o meno. Vediamo domani mattina con il dottore. Qualcosa che fa parte delle convocazioni, è inevitabile, li chiamano, giocano e i tempi di recupero sono meno rispettati rispetto al club. Vediamo chi recuperiamo. L'atteggiamento è importante, se è quello della seconda abbiamo possibilità, se è quello della prima no".

"L'acciacco di Rovella forse è stato sottovalutato, sennò l'avrebbero fatto rientrare. Non vedo altre motivazioni, poi se si entra nei meandri non so che dirvi, perché non ho conoscenze dirette. Per esperienza dico che tornano disintegrati. Ho avuto l'esperienza di 2-3 giocatori in coppa d'africa, dopo 35 giorni fuori ci vogliono almeno due settimane per ritrovarli in condizione".

