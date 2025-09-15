Lazio, Sarri sulla titolarità di Rovella: "Sapevamo che non era al top, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il giorno dopo la sconfitta della sua Lazio sul campo del Sassuolo, Maurizio Sarri ha spiegato alcune scelte di formazione tra le quali l'impiego di giocatori non al top della forma.

"La formazione? Veniva da una buona partita contro il Verona, mi sembrava giusto continuare a dargli fiducia. Avevamo in mente anche qualcosa di diverso, ma anche delle preoccupazione per le condizioni di un paio di giocatori. Non sapevamo se l'evoluzione della partita ci avrebbe permesso di sostituirli, quindi abbiamo deciso di partire con Rovella e Dele-Bashiru, tornato stanco, e Castellanos che aveva un problema agli adduttori. Sapevamo che i novanta minuti erano lunghi per loro, abbiamo fatto questa scelta per non arrivare senza cambi a venti minuti dalla fine".

