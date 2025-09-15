Lazio, Sarri verso i tifosi: "Stringiamoci insieme come una grande famiglia"

Il giorno dopo, parla Maurizio Sarri. Ai microfoni ufficiali del club, il tecnico ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo chiamando a raccolta tutti i tifosi biancocelesti, presenti in 6mila a Reggio Emilia. Queste le sue parole: "Nella vita in tutte le famiglie si passano momenti di difficoltà, è il momento di stringersi, aiutarsi e diventare una grande famiglia. Ci saranno momenti per gioire e momenti in cui si deve soffrire tutti insieme. Ieri sera un segnale positivo sono stati i tanti tifosi che c'erano a Reggio Emilia. Non ci deve essere preoccupazione, io dall'inizio dell'anno ho detto che dovevo portare grandissima pazienza, e la deve portare tutto l'ambiente. È un'annata di grande difficoltà, lo sapevamo. Questa comunque è già una squadra diversa, non più quella di Como, non ci sono motivi di grande preoccupazione, ma di pazienza".

