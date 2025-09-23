Lazio, Sarzanini: "Il bilancio? Ci sono delle voci preoccupanti. C'è bisogno di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Enrico Sarzanini, che ha detto la sua sul bilancio della Lazio - pubblicato nella serata di ieri -, sulla gestione societaria e, in particolar modo, sulle strategie della dirigenza.

"In effetti ci sono delle voci preoccupanti. Credo che la Lazio debba fare un reset a livello di strategia. Se si guardano gli incassi dal marketing si evince una soicetà che non tiene il passo delle competitor. Bisogna cambiare l'approccio e l'unico che può farlo è Lotito. La Lazio è un marchio che non tira come tirava tanto tempo fa. Il nostro mestiere è di raccontare i fatti e attenerci a quello che accade. Quello che è avvenuto nel giro di un anno e mezzo ti porta a tirare delle conclusioni e dare delle soluzioni. Questa è una gestione che dura da anni e che negli anni si è ripetuta negli errori".

"La Lazio ci ha fatto vivere bellissimi momenti e proprio per questo dovevi cavalcare l'onda e fare un upgrade, invece la Lazio sta calando. Questo è figlio anche della situazione che si evince dal bilancio. La Lazio non fa plusvalenze e c'è un direttore sportivo che dovrebbe garantirlo. I prossimi anni ssaranno più complicato a meno che non accade quello che ci auspichiamo mettendo dei soldi dentri. La Lazio non si può autofinanziare e proprio per questo dovrebbe cedere e riacquistare davanti a offerte importanti. Il giocatore buono va venduto: questo è il mood. Altrimenti c'è una strategia non concordata".

