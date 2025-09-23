Lazio, Sabatini: "Sarri? Ha qualcosa da rimproverarsi. Nel derby..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il momento della Lazio e alcune scelte di Maurizio Sarri nel corso del derby della Capitale contro la Roma.

"Ci sono delle situazioni in cui l'allenatore ha tutti i meriti e nessuna colpa e viceversa. Questo è il modo di ragionare che distingue situazioni e allenatori. Sarri ha un complito difficilissimo perché lavora in un contesto ambientale complicatissimo. All'interno di questo arduo compito bisogna considerare che ha potuto lavorare con i suoi uomini fino dal primo giorno di ritiro e fino a un anno fa si lamentava di non aver i giocatori in ritiro. Si lamentava della coppa e quest'anno, però, non la deve giocare. Qualcosa da rimproverarsi ha anche lui. Poi se andiamo al derby, la Lazio probabilmente si è fatta preferire alla Roma, ma ci sono gli errori di Tavares e Dia che fanno svoltare la partita, così come il palo di Cataldi".

"Bisogna, però, fare dei riferimenti a delle scelte. Perché ha giocato Dele-Bashiru che non stava in piedi? Perché ha giocato Rovella che non stava in piedi neanche lui? Cataldi è in una situazione fisico-atletica più dignitosa. Non ne poteva fare a meno? Perché allora rinuncia a Castellanos? Dia sbaglia, Castellanos entra e fa la sua bella figura. Io dico queste cose sapendo che parlo dal divano e da giornalista parlo dal senno di poi, mentre Sarri sceglie con il senno di prima e di durante: compito difficilissimo. Io sono sicuro che ci avrà pensato mille volte prima di schierare Dele-Bashiru, Rovella, Dia e gli altri, anche se per me tra Dia e Castellanos ci sono le categorie".

