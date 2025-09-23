Genoa, contro la Lazio non ci sarà Vieira: è stato squalificato

Nel comunicato del Giudice Sportivo, dal quale si sono evinte le sanzioni per Matteo Guendouzi e per Reda Belahyane, si legge anche della squalifica nei confronti di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, che "per avere al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale" non sarà in panchina contro la Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.