Lazio, seduta di scarico: gli scatti da Southampton - FOTO

Seduta di scarico per la Lazio dopo lo sforzo di ieri sera in amichevole. Pari con gol al St Mary's Stadium contro il Southampton: al vantaggio iniziale di Brereton risponde il gol capolavoro di Castellanos. Questa mattina biancocelesti in campo nel centro sportivo dei Saints per continuare la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Sabato l'ultimo test in Spagna contro il Cadice. Di seguito le foto dell'allenamento mattutino.