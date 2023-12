Lazio, senti Giordano: "Attenzione al Verona! Ecco in cosa sono pericolosi..:"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La partita contro l'Hellas Verona potrebbe rivelarsi un passaggio decisivo per la stagione della Lazio. Una vittoria significherebbe conquistare la quarta consecutiva in pochi giorni, migliorando lo score in trasferta, perdere al contrario potrebbe riportare la squadra di Sarri nel baratro. In vista della sfida di sabato è intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, presentando le difficoltà che i biancocelesti dovranno superare per assicurarsi i tre punti:

"Il Verona è un avversario che non naviga in buone acque. Sanno però come metterti in difficoltà, marcano a uomo e per questo non puoi permetterti di stare fermo. Saranno fondamentali i movimenti senza palla e non dare punti di riferimento cui aggrapparsi. A Udine li ho visti bene, hanno recuperato Henry, sono da prendere con le molle. Ngonge-Isaksen? Bravi entrambi, l’anno scorso il nostro ha fatto un grande campionato ed è andato bene nelle Coppe. Sono entrambi forti, ma è difficile preferire uno all’altro. Ngonge forse più attaccante rispetto a Isaksen".

COSA SERVIRA'? - "Serve una fase difensiva molto attenta, loro sono bravi sui calci piazzati. Non devi lasciargli cross facili o regalare punizioni banali. Questo è normale, al netto del fatto che giocherai probabilmente con una difesa inedita. Credo che in questo momento, anche a livello fisico, e non solo mentale, la Lazio faccia fatica ad avere continuità di rendimento per 90 minuti. Gara decisiva? Prematuro, chiaramente sono partite che indirizzano. Se avessimo preso 3 punti a Salerno parleremo diversamente. Il Napoli vive un momento molto complicato, la classifica è corta, ma certamente per la Lazio ci sono pochissimi margini d’errore se vuole rimanere in corsa".