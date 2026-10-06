Lazio, Simeone tra Atletico Madrid e addio: ha deciso il suo futuro
06.10.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Diego Simeone ha deciso il suo futuro. L'ex centrocampista della Lazio, che non ha mai negato il sogno di tornare un giorno a Roma da allenatore, dovrà rimandare ancora una volta il suo appuntamento con il passato.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, El Cholo ha deciso di rinnovare il proprio contratto con l'Atletico Madrid, squadra che allena dal 2011. Simeone prolungherà per l'ottava volta con i Colchoneros. L'accordo attualmente in scadenza al 2027 verrà allungato con lo stipendio che arriverà a toccare 34 milioni di euro all'anno.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.