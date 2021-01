Lazio, tanti auguri a Gian Marco Calleri che oggi spegne 79 candeline

Giornata speciale quella di oggi per l'ex centrocampista e ex presidente della Lazio Gian Marco Calleri che oggi 79 candeline. La società ha voluto omaggiarlo facendogli gli auguri tramite l'Agenzia ufficiale biancoceleste: "Approdò nella Prima Squadra della Capitale nella stagione 1962/63 prendendo parte alla formazione De Martino. Archiviata la carriera da calciatore, Calleri acquistò la Società capitolina nel 1986 conducendo, nella sua prima stagione ai vertici dell’organigramma, la compagine biancoceleste ad una storica salvezza dalla Serie C nonostante i 9 punti di penalizzazione comminati ad inizio annata alla Lazio dalla Giustizia Sportiva. Durante la sua presidenza, Gian Marco Calleri riesce a riportare il Club capitolino nella massima serie prima di cedere lo stesso il 20 febbraio del 1992 a Sergio Cragnotti".

