Lazio-Verona, prosegue spedita la vendita dei biglietti: il dato aggiornato

La Lazio manca la vittoria nell'esordio stagionale contro il Como. Al Sinigaglia è arrivata una brutta sconfitta a fronte di una prestazione ancor peggiore del risultato. Ma siamo solo all'inizio e tra una settimana i biancocelesti avranno subito la possibilità di rifarsi, questa volta davanti al proprio pubblico.

Per il match col Verona, in programma domenica alle 20.45, sono stati venduti già circa 6000 biglietti, che si sommano ai 29.163 che hanno sottoscritto l'abbonamento in estate. Insomma, più di 35 mila persone, al momento, assisteranno al debutto all'Olimpico. Mancano ancora parecchi giorni al match: il dato è destinato a salire.

