Lazio | Via libera per Vecino, Tavares punta il Monza: il punto sugli infortunati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sempre più Vecino. E con lui anche Patric, Lazzari e Tavares. In attesa di sviluppi sul mercato, Baroni aspetta con ansia questi quattro "rinforzi interni" nel giro delle prossime settimane. Saranno dei rientri fondamentali. Rovella e Guendouzi sono stati utilizzati fino allo sfinimento in questa prima metà di stagione. L'unico in organico in grado di non farli rimpiangere è, per l'appunto, Vecino, che però è fuori dal 28 novembre. Colpa di una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra che, però, a oggi è finalmente guarita. L'ultimo controllo, riporta Corriere dello Sport, ha confermato il via libera per l'uruguaiano, che ha iniziato il ricondizionamento aletico. Il centrocampista dovrebbe tornare in panchina per la partita contro il Napoli del 15 febbraio, ma non si esclude un ulteriore anticipo.

Dovrebbero rientrare prima, invece, gli altri tre "rinforzi" attesi da Baroni. Per Tavares e Patric l'obiettivo è riaverli disponibili per Lazio-Monza del 9 febbraio. Il portoghese sta meglio, ha quasi completamente recuperato dal trauma distrattivo a carico dell'adduttore lungo della coscia sinistra riportato contro la Real Sociedad. Qualche dubbio in più su Patric: Baroni ha parlato di "altre settimane", ieri a Barcellona si è concluso il ciclo di cure specifiche per superare l'inspessimento al tendine del malleolo. Ora anche per lui partirà la fase di ricondizionamento, potrebbero servire un paio di settimane d'allenamento.



Non è da escludere, infine, che per la partita contro il Monza possa tornare - almeno in panchina - Manuel Lazzari, alle prese con un'infrazione a carico dell'apice rotuleo del ginocchio destro. Il terzino destro si è fatto male il 10 gennaio e il protocollo prevede quattro settimane a partire dal momento dell'infortunio. Giorno più, giorno meno, Baroni dovrebbe recuperare tutti e quattro intorno alla metà di febbraio. Quattro "rinforzi interni" fondamentali per la seconda parte della stagione.



TORNA ALLA HOMEPAGE