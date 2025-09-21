Lazio, Zaccagni a Dazn: "Dobbiamo ricompattarci. L'unico appiglio che abbiamo è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Zaccagni ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il derby perso: “Abbiamo preso un gol per un errore stupido, avevamo la partita in mano e ci siamo abbassati troppo dopo il gol. Abbiamo avuto occasioni per pareggiare, è mancato il gol purtroppo e ci dispiace. Avevamo la partita in mano, tre punti dopo quattro partite inizia a pesare. Ora cerchiamo di ricompattarci e ripartire. Ripartire dall’atteggiamento che abbiamo avuto essendo rimasti in dieci è l’unico appiglio che abbiamo per andare avanti, doppiamo ripartire da questo già contro il Genoa".

