Lecce, Barak: "Con la Lazio sfoderata prestazione importante"

La 31ª giornata di Serie A è ormai in archivio. La Lazio vuole mettersi alle spalle subito la sconfitta di Lecce, per farlo dovrà battere il Sassuolo all'Olimpico. Sul match andato in scena al Via del Mare è tornato il centrocampista dei salentini Barak: "Con la Lazio abbiamo sfoderato una prestazione importante: siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Ogni punto conquistato può aiutarci ad ottenere la salvezza. Siamo rimasti concentrati per tutti i novanta minuti: abbiamo avuto una solida difesa. Nel secondo tempo, siamo calati sul piano del gioco ma abbiamo portato a casa l'intera posta in palio."

