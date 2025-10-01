Lecce, Falcone: "La salvezza contro la Lazio è stata incredibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, tornando in particolare sulla salvezza dello scorso anno all'ultima giornata contro la Lazio. Queste le sue parole: “L’ultima partita dell’anno scorso è stata la chiusura di un cerchio bellissimo. Era la terza salvezza di fila con il Lecce, un traguardo storico perché nessuno c’era mai riuscito. Uscirne da eroe di giornata è stato bellissimo. Poi, farlo contro la Lazio, all’Olimpico, per me che ho sempre dichiarato di essere romanista, è stato qualcosa di inimmaginabile”.

Il portiere giallorosso ha sottolineato l’orgoglio di aver scritto una pagina indelebile della storia recente del Lecce, ma anche la soddisfazione personale di aver vissuto quella notte speciale proprio nello stadio della squadra per cui tifa sin da bambino.