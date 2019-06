Martina: "Buffon è stato vicino alla Lazio di Zoff. Milinkovic? Costa troppo"

Silvano Martina, ex portiere della Lazio e oggi procuratore – tra gli altri, anche di Gigi Buffon – ha parlato ai microfoni di Radiosei. Il futuro del suo assistito, oltre che una riflessione riguardo la valutazione di Milinkovic, hanno rappresentato il punto cardine del suo intervento: “Quando Buffon era giovane, la Lazio era una potenza e Zoff lo voleva portare a Roma. Mi ricordo che mi disse “è anche più forte di quanto ero io alla sua età”, poi non se ne fece nulla perché c'erano anche altre squadre e la cifra da sborsare era importante. La Juventus è stata quella che ha trovato più facilmente l'accordo con il Parma, e al di là dei colori non si può dire di no alla Juve. La simpatia dei laziali? A tutti fa piacere quando una tifoseria manifesta affetto nei propri confronti, quindi sarà contento di essere simpatico ai tifosi della Lazio” - poi sul futuro ha aggiunto - “Né Parma né Brescia ci hanno contattato, sono tutte cose inventate. È anche difficile smentire tutte queste false notizie che arrivano in massa tutti i giorni. Dovrà decidere se continuare o smettere, ha una famiglia, dei figli. Tra una settimana ci vedremo per fare il punto della situazione. Non so cosa farà dopo il calcio, ma può fare tutto. È pieno d'entusiasmo e voglia, non ha saltato neanche un allenamento a Parigi. Quest'anno è andato in Francia e ha fatto un grandissimo campionato, basta guardare le partite che ha fatto, si merita di giocare ancora anche se ovviamente per la sua età dovrà essere gestito”.

SU INZAGHI: “Simone Inzaghi ha dimostrato con i fatti di essere un grande allenatore. Non lo conosco personalmente, ma dall'esterno è chiaro che sia un tecnico di grande spessore. Se Lotito se l'è tenuto stretto è perché vale”.

MILINKOVIC: “Alcuni anni fa si diceva che tutti i grandi giocatori del mondo dovessero andare al Chelsea, ora lo stesso discorso si fa per il PSG, ma alla fine non succede mai. Tutte le società hanno problemi con il FFP, non si possono spendere 100 milioni in una volta sola. Il Real lo ha fatto per Hazard perché è un campione già affermato: Milinkovic no. Solo 2-3 club al mondo possono spendere quelle cifre”.

SUL CALCIO ITALIANO: “Non esistono più i campionati scarsi come 15 anni fa, sono cresciuti un po' tutti. In Italia sia troppo tattici ma il nostro calcio è forte, lo stiamo dimostrando a livello giovanile. È una cosa ciclica, bisogna avere pazienza. Poi in Inghilterra il calcio si vive meglio, per questo lì vanno i grandi giocatori internazionali, ci sono pochissimi inglesi. Come ha detto Guardiola, in Italia e Spagna allo stadio si fischia e si è sempre scontenti. Bisogna essere più sereni, la Nazionale di oggi tra 2-3 anni potrà diventare un gruppo fortissimo”.

