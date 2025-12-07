Milan, Allegri torna sulla Lazio: "Ci abbiamo riso sopra"
Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan giocherà a Torino contro la squadra di Baroni per consolidare la loro candidatura nella lotta scudetto.
Sono stati giorni di polemiche, tra la decisione al Var del match di campionato contro la Lazio e la replica in Coppa Italia dell'Olimpico. Allegri però a freddo non la prende troppo sul serio.
Intervenuto in conferenza stampa pre-partita per la sfida di domani sera contro il Torino, Allegri è tornato sulle polemiche scegliendo però la via dell'ironia. Ecco di seguito le sue parole:
"Ho sorriso dopo la partita, perché sabato nella decisione del rigore è stato tolto alla Lazio un angolo che era angolo, giovedì siamo stati eliminati per un angolo che non era angolo. Il calcio l'ha inventato un diavolo, ci sono certe combinazioni... Ma ci abbiamo riso sopra".