Napoli, Koulibaly ancora a parte. Mertens resta in Belgio

Altra seduta di lavoro per il Napoli che questa mattina si è allenato sul campo 3 a Castel Volturno. Dopo l’attivazione col pallone, la squadra di Gattuso ha svolto un lavoro atletico finalizzato alla velocità prima di usare il pallone in esercizi sul possesso e dedicati alla tattica. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto cui non hanno partecipato né Koulibaly (terapie e lavoro differenziato) né Ghoulam (soltanto terapie). Con Maksimovic ancora out, dovrebbe essere Luperto allora ad affiancare Manolas al centro della difesa. Si cura in Belgio invece Mertens che a causa di un edema muscolare rientrerà da Anversa mercoledì 15, una settimana dopo rispetto la data fissata inizialmente. L’attaccante, in scadenza di contratto, salterà così le sfide con biancocelesti e Perugia lasciando a Milik le chiavi dell’attacco. Gli unici sorrisi dal mercato con Demme che ha svolto le visite mediche e anche Lobotka ormai a un passo. Domani l’ultima seduta pomeridiana, prima della partenza per Roma.

