Napoli - Lazio, l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

La Lazio chiuderà questo straordinario e turbolento campionato al San Paolo di Napoli. Immobile è pronto a superare il record di Higuain proprio nello stadio in cui segnò il trentaseiesimo gol e la squadra vuole la vittoria contro i partenopei per non arrivare quarti. Sarà una gara senza esclusioni di colpi e la squadra arbitrale cercherà di far rispettare le regole. L'AIA ha deciso che ad arbitrare il match sarà Calvarese, gli assistenti di linea saranno Baccini e Vecchi e il quarto uomo Dionisi. Al VAR Di Paolo coadiuvato da De Meo.

I PRECEDENTI - Il fischietto della sezione di Teramo ha diretto i biancocelesti già 23 volte, di cui 15 sono state le vittorie per i capitolini. Poi 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima partita della Lazio arbitrata da Calvarese risale al 4 luglio contro il Milan in casa, dove la squadra di Inzaghi perse per 0-3.

Serie A, Diritti tv: i club valutano le offerte, decisione entro un mese

Serie A, contemporaneità garantita per i match decisivi dell'ultima giornata

TORNA ALLA HOMEPAGE