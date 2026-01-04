Napoli, Politano e Rrahmani festeggiano: il commento a Dazn

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Lazio - Napoli, Matteo Politano e Amir Rrahmani sono stati intervistati ai microfoni di Dazn per commentare la sfida. Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante: “Ci tenevamo a aprire bene. Sapevamo di incontrare una squadra forte in casa e siamo stati bravi nel dominare la gara e trovare due gol”.

Politano ha poi aggiunto: "Il nostro obiettivo è migliorarci. Non è facile con tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Vogliamo restare attaccati al Milan e aspettiamo l’Inter”.

Rrahmani invece ha detto: “Abbiamo preparato questi calci da fermo. Non segnavo da un anno e sono molto contento. Dobbiamo continuare a crederci perché abbiamo la struttura. Segnare mi è mancato molto, ma è sempre meglio quando segni e vinci”.

“È la quarta partita di fila che vinciamo 2-0. Fa vedere che siamo solidi abbiamo continuità. Speriamo di continuare così".