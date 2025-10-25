Roma | Incidente shock: non bastava quello sulla Colombo
25.10.2025 18:56 di Giovanni Parterioli
Roma falcidiata da gravissimi incidenti in questo weekend. In uno, sulla Colombo, ha perso la vita una ragazza di 20 anni. L'impatto fra una BMW e la sua Mini Cooper, speronata da dietro, è stato fatale, mandandola di muso contro un pino. Ma non solo, un altro incidente ha scosso un intero quartiere, dalla dinamica shock, che punta il dito ancora una volta contro l'alta velocità. Leggi l'articolo completo fra le frecce sulle ultime notizie >>> ROMA, INCIDENTE ALLUCINANTE OGGI <<<