Sampdoria-Lazio, è il "Matchday": la società ricorda l'appuntamento

A poche ore dal calcio d'inizio di Sampdoria-Lazio in programma questa sera alle ore 18:30, il club biancoceleste ha voluto ricordare l'importante appuntamento. La formazione di Sarri è attesa da un banco di prova importante dopo il netto successo ottenuto contro l'Inter. Contro i blucerchiati in netta difficoltà sono vietati cali di tensione. Vincere è fondamentale per restare attaccati al gruppo di testa e proseguire il percorso di crescita. Tra gli uomini più attesi c'è senz'altro Mattia Zaccagni. Il club ha scelto proprio lui come protagonista del "Matchday" pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram in cui l'esterno è ritratto con lo sfondo di Genova e dello stadio Luigi Ferraris, teatro della grande sfida.