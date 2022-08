Lazio, Zaccagni vuole prendersi di nuovo Marassi: lo scorso anno...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Mattia Zaccagni è sicuramente uno dei protagonisti più attesi della Lazio targata Sarri. Lo scorso anno tra alti e bassi è riuscito a lasciare il segno, ma adesso è lecito aspettarsi di più visto che le qualità per emergere di certo non gli mancano. Le condizioni non ottimali di Pedro dovrebbero garantirgli ancora una volta il posto da titolare. Contro la Sampdoria a Marassi toccherà a lui e a Felipe Anderson il compito di innescare Immobile o di trovare la giocata vincente. Lo scorso anno proprio a Genova contro i blucerchiati l'ex calciatore del Verona fu uno dei grandi protagonisti e sfoggiò la prima importante prestazione della sua avventura laziale. Dopo aver smaltito gli acciacchi di inizio campionato, nel dicembre 2021 Zac incantò il Ferraris con due assist (uno per Milinkovic-Savic e l'altro per Immobile) e tante altre giocate d'alta scuola. Chissà se anche stavolta il destino non abbia in serbo per lui grande cose, proprio in quello stadio dove tutto è iniziato.