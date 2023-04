Serie A, il programma di oggi: nel pomeriggio Inter e Milan. Chiude il big match

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La trentunesima giornata di Serie A oggi entra nel vivo. In questa domenica calcistica scenderanno in campo quattro delle big del campionato italiano, di cui due si affronteranno nel grande sfida della sera. Ad aprire, però, sarà l'Inter impegnato alle 12.30 sul campo dell'Empoli e alla ricerca di una svolta anche in campionato, dopo il passaggio del turno in Champions League. Alle 15.00 saranno due i match in contemporanea: Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese, tra chi lotta per la salvezza e chi per completare un campionato tranquillo e senza troppe pressioni. Alle 18.00 toccherà al Milan di Pioli che a San Siro se la vedrà contro il Lecce, nella speranza di accorciare sulla zona Champions. E' alle 20.45, però, che si giocherà all'Allianz Stadium, come anticipato, la partita più importante della giornata: quella tra la Juventus, reduce dalla restituzione momentanea dei 15 punti di penalità, e il Napoli che, dopo la sconfitta della Lazio, vuole fare un altro passo verso il tricolore.