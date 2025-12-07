Serie A, non solo la Lazio: tre partite in programma
Non solamente la Lazio. Dopo gli anticipi giocati nella giornata di ieri, la Serie A mette in programma altre quattro partite. I biancocelesti dovranno vedersela col Bologna alle 18.00 di questo pomeriggio, ma ancor prima - nel lunch match del quattordicesimo turno di Serie A - ci sarà Cremonese-Lecce.
Alle 15.00 toccherà alla Roma scendere in campo per affrontare il Cagliari, reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Napoli. Il big match sarà quello di questa sera tra Napoli e Juventus, con Spalletti che tornerà, per la prima volta da avversario, al Maradona, lì dove ha vinto un indimenticabile Scudetto. Le tre gare in programma domani, poi, chiuderanno definitivamente la giornata.
Domenica 7/12
Cremonese-Lecce, ore 12.30
Cagliari-Roma, ore 15.00
Lazio-Bologna, ore 18.00
Napoli-Juventus, ore 20.45