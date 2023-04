Spezia - Lazio, dove vederla in tv e in streaming

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Terminate le vacanze di Pasqua, la Lazio tornerà ad allenarsi in vista della prossima sfida. La squadra di Maurizio Sarri, venerdì 14 aprile alle ore 20.45, scenderà in campo all'Alberto Picco contro lo Spezia di Semplici. La sfida potrà essere seguita in esclusiva su DAZN in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Chi invece è abbonato a Sky potrà utilizzare il decoder Sky Q sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, oppure seguirla sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport Uno e Sky Sport.