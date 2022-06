Calciomercato Lazio, Carnesecchi si opera: tutte le alternative per la porta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Carnesecchi verso l’operazione, stop di tre mesi circa e addio preparazione estiva. L’infortunio patito in nazionale è importante, il giocatore aveva un problema alla spalla da mesi, la situazione è precipitata nella giornata di martedì. Gli esami sembrano non lasciare dubbi su quale destino attende il portiere di proprietà dell’Atalanta. La Lazio è in una fase di riflessione, a Formello si stanno prendendo del tempo per pensare. Lotito, Sarri e Tare si confrontano, bisogna capire come muoversi, se puntare ancora su Carnesecchi e affidarsi a Reina per le prime partite stagionali o se cambiare strategia e orientarsi su un piano b. L’alternativa a Carnesecchi - qualora non si fosse trovato l’accordo con l’Atalanta - era Guglielmo Vicario, appena riscattato dall’Empoli per 9 milioni. Corsi ha più volte ammesso l’interesse biancoceleste, su Vicario ci sono anche Napoli e Fiorentina, una concorrenza che potrebbe diventare agguerrita.

VICARIO E KEPA - Vicario ora può tornare prepotentemente di moda in casa Lazio, a Sarri piace, l’ha studiato nel corso della stagione, ne ha apprezzato progressi e personalità. L’Empoli lo valuta circa 13 milioni e il ragazzo sarebbe ovviamente allettato dalla prospettiva laziale ed è assistito dai fratelli Giuffrida, molto vicini al club capitolino. Nelle scorse settimane s’era ipotizzato un giro di portieri con Meret via da Napoli (forte su Vicario, appunto) e possibile soluzione per la Lazio, ma il portiere ex Spal pare vicino al rinnovo. Il preferito del tecnico, in assoluto, è Kepa, ma i costi sono proibitivi: il Chelsea dovrebbe aprire al prestito e il portiere dimezzarsi l’ingaggio (guadagna 7 milioni annui). Ipotesi remota. La Lazio s’era informata su Ivan Provedel, ha rinnovato con lo Spezia fino al 2023, può essere preso per circa 3-4 milioni, ma era un’ipotesi per il dodicesimo, qualora Reina avesse deciso di non continuare.

GLI ALTRI - Occhio ad Alessio Cragno, difficile che resti a Cagliari, vorrebbe continuare in Serie A, ma per ora Giulini spara altissimo: il Monza è stato respinto con perdite dopo la richiesta rossoblu da 15 milioni di euro. Difficile che il Cagliari possa continuare a chiedere una cifra così alta, rumors provenienti dalla Sardegna suggeriscono che, alla fine, la domanda dovrebbe scendere intorno ai 10 milioni di euro. In passato, la Lazio s’era interessata a Marco Silvestri, ha 31 anni, un portiere esperto, ormai conosce bene la Serie A, il costo s’aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. Per ora non risultano ritorni di fiamma, ma è un nome che è stato in orbita biancoceleste. Va registrato. Così come quello di Sergio Rico: Tare l’aveva bloccato, aveva trovato gli accordi con la You First Sport, l’agenzia che ne cura gli interessi (la stessa di Luis Alberto), la pista s’era raffreddata nell’ultimo mese, le ultime prestazioni con il Maiorca avevano spinto Sarri e la società a guardare altrove. È stato proposto Luis Maximiano, portoghese classe ’99, portiere del Granada, ma ha un costo alto, superiore ai 10 milioni di euro. La Lazio s’era interessata a Gollini, è possibile prenderlo in prestito con diritto di riscatto, l’Atalanta lo valuta circa 7-8 milioni, Sarri non s’era detto convinto, aveva indicato il nome di Carnesecchi come obiettivo in casa nerazzurra. Stava per essere accontentato. Ora i piani potrebbero cambiare, sono ore di riflessione in casa Lazio. La porta aspetta il suo padrone.