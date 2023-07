Calciomercato Lazio | Lotito via da Roma: niente incontro con Sarri

Doveva andare in scena nel weekend, almeno queste erano le indiscrezioni. Ma l'incontro tra Sarri e Lotito è rimandato ai prossimi giorni.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sarri chiede un incontro, ma Lotito vola a Cortina. C’era chi parlava di un confronto imminente tra tecnico e presidente, un meeting necessario per discutere, guardarsi negli occhi e provare ad appianare le divergenze che stanno complicando tremendamente il mercato della Lazio. Un incontro, probabilmente a Formello, già nel weekend. Queste erano le indiscrezioni, smentite dai fatti. Lotito nella mattinata di sabato si è recato all’aeroporto di Fiumicino, da lì s’è imbarcato su un volo per Venezia decollato poco prima delle 9.30. La Lazio ad Auronzo non c’è più, ha salutato il Veneto ieri, Lotito è diretto alla sua residenza di Cortina, per ora ha deciso di rimandare ogni impegno diretto, non sono previsti incontri nelle prossime ore. Sarri ieri, dopo aver lasciato Auronzo, ha puntato dritto su Castelfranco, è tornato a casa per stare con la famiglia. La sua speranza rimane quella di un incontro, magari a inizio della prossima settimana, quando la squadra tornerà ad allenarsi a a Formello, prima di partire per l’Inghilterra, dove affronterà l’Aston Villa in amichevole il 3 agosto. Lotito passerà il weekend a Cortina, poi dovrebbe rientrare a Roma. A quel punto potrebbe andare in scena il confronto con Sarri. A meno di ulteriori cambi di programma…

