FORMELLO - Lazio, la ripresa: Basic ci prova, dubbi in attacco

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Si torna in campo. Primo allenamento della settimana per la Lazio dopo due giorni di riposo. Si andrà avanti fino alla rifinitura di domenica pomeriggio per preparare la gara contro il Como di lunedì. Sarri ritroverà sicuramente Zaccagni, che ha scontato la giornata di squalifica, e nei prossimi giorni riaccoglierà in gruppo Basic, che sta smaltendo un'infiammazione all'adduttore.

A centrocampo quindi saranno in tre per due maglie con Vecino e Taylor (venerdì mattina la conferenza stampa di presentazione insieme a Ratkov). In regia è sicuro del posto Cataldi, a Rovella servirà ancora un po' di tempo per tornare titolare. In attacco, con il ritorno del capitano a sinistra, è aperto il ballottaggio a destra tra Isaksen e Cancellieri. Dubbio anche al centro, con Ratkov che insidia Noslin per giocare dall'inizio.

Nessun cambio in vista in difesa, nonostante l'ottimo ingresso di Lazzari a Verona. Vanno verso la conferma Marusic e Pellegrini sulle fasce e Gila e Romagnoli al centro, di fronte a Provedel in porta. All'Olimpico mancheranno ancora Dele-Bashiru e Dia, rientreranno solo la prossima settimana dopo la fine della Coppa d'Africa. Tra giovedì (doppia seduta) e venerdì pomeriggio scatteranno le prove tattiche.