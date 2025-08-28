FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Verona: ancora out Vecino, Belahyane ci prova

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Prosegue la preparazione per il Verona. La Lazio è tornata in campo nel pomeriggio, lo farà anche domani e sabato per la rifinitura. All’Olimpico Sarri, che interverrà in conferenza stampa dopodomani alle 15, con ogni probabilità dovrà ancora fare a meno di Vecino: anche oggi ha lavorato a parte, si procede con cautela dopo il problema muscolare che ha avuto per evitare ricadute e infortuni più gravi.

Sicuramente domenica non ci saranno nemmeno Patric, Isaksen (rientreranno dopo la sosta), Gigot (verso l’addio) e Romagnoli (squalificato, sconterà l’ultima giornata). Con gli uomini contati in difesa, resiste il ballottaggio tra Marusic (unico centrale in caso di emergenza) e Lazzari per chiudere il quartetto composto da Gila, Provstgaard e Nuno Tavares, davanti a Provedel in porta.

A centrocampo è atteso il ritorno di Rovella in regia al posto di Cataldi, titolare all’esordio a Como; di fianco a Guendouzi, invece, Belahyane (non convocato dal Marocco per le gare di settembre) prova a insidiare Dele-Bashiru per una maglia dal titolare come mezzala. Il nigeriano comunque resta avanti. In attacco spazio ancora al tridente formato da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni.

