Lazio, è iniziata l'era del player trading: nessuno è incedibile

13.01.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, è iniziata l'era del player trading: nessuno è incedibile

RASSEGNA STAMPA - Il vento è cambiato e a Formello ne sono pienamente consapevoli. Dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi, come sottolinea il Corriere dello Sportalla Lazio non esistono più giocatori intoccabili. È l’avvio concreto dell’era del player trading: tutti sul mercato, nessuno blindato a prescindere. Una linea chiara che incide direttamente sulle strategie del club e che potrebbe portare, nelle prossime settimane, a nuovi ritocchi nella rosa a disposizione di Sarri.

Tra i profili oggi più esposti ci sono Isaksen e Cancellieri, due esterni offensivi considerati appetibili sul mercato. La pista più calda riguarda l’ex Verona: dall’Inghilterra filtra l’interesse del Brentford, pronto a presentare un’offerta da 15-16 milioni di euro, bonus compresi. La Lazio ascolta e non chiude la porta. Per il danese, invece, non sono ancora arrivate proposte ufficiali, ma davanti a una cifra ritenuta congrua il club non si opporrebbe.

Il quadro è ormai definito: la società non farà più barricate. Le cessioni serviranno a finanziare gli acquisti, con le scelte tecniche inevitabilmente intrecciate a quelle economiche. Il tempo degli “incedibili” è alle spalle: la Lazio ha imboccato una strada diversa, in cui ogni offerta viene valutata senza preconcetti. 

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.