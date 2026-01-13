Lazio, è iniziata l'era del player trading: nessuno è incedibile

RASSEGNA STAMPA - Il vento è cambiato e a Formello ne sono pienamente consapevoli. Dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi, come sottolinea il Corriere dello Sport, alla Lazio non esistono più giocatori intoccabili. È l’avvio concreto dell’era del player trading: tutti sul mercato, nessuno blindato a prescindere. Una linea chiara che incide direttamente sulle strategie del club e che potrebbe portare, nelle prossime settimane, a nuovi ritocchi nella rosa a disposizione di Sarri.

Tra i profili oggi più esposti ci sono Isaksen e Cancellieri, due esterni offensivi considerati appetibili sul mercato. La pista più calda riguarda l’ex Verona: dall’Inghilterra filtra l’interesse del Brentford, pronto a presentare un’offerta da 15-16 milioni di euro, bonus compresi. La Lazio ascolta e non chiude la porta. Per il danese, invece, non sono ancora arrivate proposte ufficiali, ma davanti a una cifra ritenuta congrua il club non si opporrebbe.

Il quadro è ormai definito: la società non farà più barricate. Le cessioni serviranno a finanziare gli acquisti, con le scelte tecniche inevitabilmente intrecciate a quelle economiche. Il tempo degli “incedibili” è alle spalle: la Lazio ha imboccato una strada diversa, in cui ogni offerta viene valutata senza preconcetti.