Open Var | Lazio - Fiorentina, De Marco: "C'era rigore su Gila". La spiegazione
13.01.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel nuovo episodio di Open Var su Dazn, l'ex arbitro Andrea De Marco ha commentato gli episodi principali di Lazio - Fiorentina. In particolare ha spiegato il rigore non assegnato ai biancocelesti per la trattenuta di Pongracic su Gila.
In quel caso il VAR avrebbe dovuto richiamare l'arbitro Sozza per concedere il penalty. Di seguito le sue parole a riguardo: “Avremmo preferito assolutamente un On-Field Review. La trattenuta era tale da essere punita poi con il calcio di rigore”.
