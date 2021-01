Atalanta - Lazio, Rambaudi: "Gasperini? Bravo tecnico, ma non è simpatico"

RASSEGNA STAMPA - Dopo il quarto di finale di Coppa Italia, Atalanta e Lazio si ritrovano l'una contro l'altra in campionato. Una sfida delicata soprattutto per i biancocelesti chiamati a vendicare la sconfitta di mercoledì e a colmare il divario in campionato. Una sfida particolare per Roberto Rambaudi, doppio ex della sfida. L'ex numero sette biancoceleste ha fatto i complimenti alle due squadre per il gioco mostrato e vede la sfida di domencia come decisiva: «Chi vince tra Lazio e Atalanta fa un grande allungo, forse per qualcosa di diverso dalla qualificazione in Champions. È un campionato anomalo e tutto può ancora succedere». Secondo l'ex esterno la Lazio vincendo potrebbe riprendere il discorso interrotto con il lockdown e rilanciarsi per il titolo. In chiusura una stillettata pesante a Gasperini e alle sue continue accuse alla società capitolina: «È molto bravo come tecnico, ma non è simpatico. Quando disse di Immobile tuffatore o quando ricorda insistentemente il mancato rigore su Bastos nella finale di coppa Italia ha una caduta di stile. Non lo so, forse la sua è una strategia, ma non so se stavolta andrà a buon fine»

