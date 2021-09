Bologna, Svanberg: "I miei modelli? Zielinski e Milinkovic-Savic"

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si coccola il suo gioiello. Mattias Svanberg ha già segnato punendo il Verona e regalando la vittoria ai felsinei ma adesso non vuole fermarsi e mette l'Inter nel mirino. In un'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei lo svedese ha detto di ispirarsi a due calciatori della Serie A: "Zielinski o Milinkovic-Savic? Entrambi, per ora Zielinski è quello che sto guardando con più attenzione. Quando so che gioca, lo seguo. In alcuni suoi passi vedo alcune mie caratteristiche".

Lazio, ricorso inviato per la squalifica di Sarri: ecco quando verrà discusso

Cruz: "La Lazio di Inzaghi era bella da vedere, scommessa vinta da Tare e Lotito"

TORNA ALLA HOME