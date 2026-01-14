Calciomercato Lazio | Aarons e Gaaei: nuovi nomi per la fascia destra
RASSEGNA STAMPA - Rivoluzione sui terzini. Cambi a sinistra, con Pedraza bloccato per giugno e l'imminente addio di Tavares, ma anche a destra. La Lazio studia nuovi nomi, soprattutto in vista dell'estate. Dopo il rinnovo di Marusic fino al 2028 (con opzione per il 2029), nei prossimi mesi si valuterà il futuro di Lazzari, richiesto dal Sassuolo. Hysaj, invece, è in scadenza: con ogni probabilità lascerà la Capitale a zero.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sono due nomi in lista per quel ruolo. Il primo è quello di Max Aarons, 26enne inglese di proprietà del Bournemouth, quest'anno in prestito ai Glasgow Rangers. Su di lui ci sarebbe anche il Siviglia: fino a qui ha collezionato 26 presenze tra campionato scozzese, coppe nazionali ed Europa.
Il secondo è quello di Anton Gaaei, danese classe 2002 dell'Ajax. Era compagno di squadra di Kenneth Taylor, arrivato alla Lazio proprio dal club di Amsterdam. È in uscita, su di lui c'è anche il Paris Fc in Francia. Già quest'estate era stato accostato, poi il mercato bloccato ha cambiato tutto.