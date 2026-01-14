Calciomercato Lazio | Bento al Genoa, lo voleva anche Sarri: il retroscena
RASSEGNA STAMPA - Per la porta c'era più di un nome. La Lazio deve ancora gestire la questione Mandas, chiuso tra i pali dietro a Provedel e con la voglia di andare a giocare altrove. Per questo, in caso di partenza del greco, la società biancoceleste si era mossa per trovare un nuovo secondo portiere.
L'obiettivo numero uno era Leali del Genoa: si poteva intavolare uno scambio di prestiti con Mandas, Sarri aveva anche dato l'ok. Poi alla fine non se n'è fatto più nulla: i rossoblù, infatti, ora stanno chiudendo l'arrivo di Bento dall'Al Nassr (che ha attualmente bloccato la sua partenza).
Come scrive Il Messaggero, il brasiliano era stato indicato da Sarri fra le alternative del classe 2001, insieme a Stankovic del Venezia e a Klinsmann del Celtic. La Lazio, però, non ha intenzione di spendere soldi per un nuovo vice-Provedel.