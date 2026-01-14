Calciomercato Lazio | Fabbian, nuovo vertice con il Bologna? Il punto
14.01.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Fuori Toth e fuori Timber, resta Fabbian. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista che porta al centrocampista del Bologna è tutt'altro che tramontata per la Lazio. Ora torna al centro delle attenzioni biancocelesti, anche se il prezzo fissato dalla società rossoblù è considerato troppo alto (15 milioni di euro).
Come scrive lo stesso quotidiano, già nella giornata odierna ci potrebbe essere un contatto tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione. Se il Bologna dovesse abbassare le sue richieste, allora l'affare potrebbe anche andare in porto velocemente; se invece ci dovesse essere ancora tanta distanza, allora la Lazio potrebbe iniziare a valutare altri profili a centrocampo.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.