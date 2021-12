Calciomercato Lazio, idea Reinildo Mandava: è in scadenza con il Lilla

La Lazio studia le mosse di mercato in vista della sessione di gennaio. Urgono rinforzi e giocatori pronti per la rosa a disposizione del tecnico. Sono tanti i nomi usciti in queste settimane: da Kurzawa del Psg che però Sarri non sembrerebbe apprezzare troppo fino a quello di Reinildo Mandava del Lilla. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'esterno sinistro mozambicano ha il contratto in scadenza a giugno ma per prenderlo subito serve un'offerta. I francesi sono infatti disposti anche a perderlo a zero e quindi non lo lasceranno facilmente, la Lazio per ora non conferma ma sono attesi sviluppi.

