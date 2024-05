Calciomercato Lazio| La Repubblica: "Per la mediana piace Amrabat"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nome nuovo per il centrocampo che è anche un dejavu visto che era stato accostato più volte in passato. A Tudor piace Sofyan Amrabat. Ne è sicura l'edizione odierna de La Repubblica che spiega come il centrocampista centrale marocchino tornerà alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United. Il club inglese non intende riscattarlo (la cifra pattuita era di 25 milioni) e quindi si può quindi impostare una trattativa con i viola per acquistarlo a un prezzo inferiore: tra i 15 e i 17 milioni. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, ma va risolta la grana ingaggio. Il calciatore si era trasferito in Inghilterra con un contratto da circa 4 milioni a stagione. Non riscattandolo, il contratto con i Red Devils non è più in essere e quindi tornerà a percepire i circa 2 milioni garantiti dalla Fiorentina. Chiaramente la volontà del marocchino è quella di avere un contratto ricco che si avvicini alle cifre percepite in Premier. Contratto che è pronto a mettere sul tavolo il Milan, mentre Napoli e Juve seguono con interesse il calciatore. Una pista assolutamente in salita e da monitorare con Amrabat che tra il 2020 e il 2022 è stato accostato più volte ai biancocelesti senza che la trattativa sia poi andata a buon fine.