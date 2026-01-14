Calciomercato Lazio | Mandas ai saluti? Il sostituto gioca con Castellanos

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Christos Mandas è uno degli argomenti che tiene maggiormente banco negli uffici di Formello. Il suo agente spinge per la cessione dopo che l'assistito è tornato a vestire i panni del secondo portiere, alle spalle di Ivan Provedel, ma per il momento da Formello non si muove nulla. Il Genoa era una delle squadre interessate, poi si è aggiunto anche il Torino di Baroni che la scorsa stagione gli aveva permesso di scalare le gerarchie. Mandas stuzzica in Italia, ma anche all'estero. In Grecia il suo nome piace a tutti i top club, dall'Inghilterra si era fatto vivo il Wolverhampton, ma anche il West Ham.

HERMANSEN - E a proposito degli Hammers, che in casa Lazio hanno già acquistato il Taty Castellanos, tra le fila della squadra allenata da Nuno Espirito Santo vanterebbero giocatore di gradimento della società biancoceleste. Secondo quanto scrivono dalla Danimarca e riporta il Corriere dello Sport, infatti, qualora Mandas dovesse riuscire a trovare una nuova destinazione, da Formello potrebbe partire un tentativo per Mads Hermansen, secondo portiere degli Irons, aggiunto alla lista dei potenziali sostituti, insieme allo spesso citato Nicola Leali.

I NUMERI DI HERMANSEN - Il danese, acquistato in estate dal Leicester per fare il titolare, dopo aver giocato da titola le prime quattro partite della nuova stagione, è finito in panchina a vantaggio di un Areola che si è rivelata una delle poche note positive della stagione drammatica del West Ham. Motivo anche per il quale da East London non sentirebbero più la necessità di affondare per un altro estremo difensore. Hermansen, attualmente, conta 5 presenze. L'ultima l'11 gennaio contro il QPR in FA Cup, quando ha ritrovato il campo a distanza cinque mesi dall'ultima volta. La sua volontà sarebbe quella di lasciare Londra e per la Lazio potrebbe, eventualmente, rivelarsi un'occasione. L'unico ostacolo sarebbe legato al cartellino. In estate gli Hammers hanno speso 21 milioni di euro per acquistarlo. Difficile pensare che oggi possano svenderlo.