Calciomercato Lazio | Maximiano, il riscatto è quasi impossibile: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Con ogni probabilità, Luis Maximiano in estate tornerà a Roma. È quasi impossibile, infatti, che l'Almeria lo acquisti per circa 8,5 milioni di euro. Non che il portiere stia giocando male, anzi, è forse uno dei migliori de La Liga. Ma la retrocessione, ormai praticamente certa, degli spagnoli 'annulla' il riscatto fissato tempo fa, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Sono solamente 9 i punti conquistati in 26 partite dalla formazione iberica (con 54 gol subiti, peggior difesa). Veramente pochi per sperare di rimanere anche l'anno prossimo nel massimo campionato spagnolo. Perciò, il portiere rientrerà a casa base nella Capitale e a fine stagione: la Lazio perderà un incasso importante che avrebbe fatto molto comodo a Lotito.

In biancoceleste ormai Maximiano è fuori dal progetto tecnico e presto dovrà trovare (di nuovo) una sistemazione. Da qui però arriva ancora l'aiuto dalla Spagna: il Barcellona, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, avrebbe messo gli occhi proprio sul portoghese per il ruolo da secondo dietro ter Stegen. Nel caso in cui parta Iñaki Peña, infatti, l'obiettivo sarebbe quello di prenderlo in prestito. Sicuramente però il riscatto così alto (8,5 milioni) sarà ridimensionato nel prossimo mercato.