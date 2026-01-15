Calciomercato Lazio | Pedraza arriva a giugno: cosa fare con Tavares?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il viaggio di Fabiani in Spagna è stato decisivo per avviare la fase finale dell’operazione Pedraza. Il terzino arriverà a luglio, difficilmente prima: il contratto con il Villarreal è in scadenza e il trasferimento avverrà a parametro zero. Sul tavolo c’è un accordo triennale, strutturato come un due più uno, con opzione fino al 2029 e un ingaggio da due milioni di euro a stagione. Le parti hanno già gettato le basi per una firma preliminare, ma il club spagnolo non ha aperto alla possibilità di una cessione anticipata dietro indennizzo, preferendo trattenere il giocatore fino a giugno.

Pedraza, 29 anni, in questa stagione ha collezionato 21 presenze complessive con il Villarreal, di cui 13 in Liga, mettendo a referto un gol e tre assist. Mancino naturale, è destinato a diventare il titolare sulla fascia sinistra. Il mancato arrivo immediato dello spagnolo spinge però la Lazio a riflettere sulla permanenza di Nuno Tavares, a meno di offerte irrinunciabili.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Besiktas si è fermato sotto i dieci milioni tra prestito e riscatto, mentre Lotito valuta il cartellino 18 milioni, con possibile chiusura a 15, considerando anche il 35% della futura rivendita da riconoscere all’Arsenal. Tavares è ai margini del progetto di Sarri, ma il club non intende privarsene senza avere già un sostituto. Sulla corsia mancina, intanto, Luca Pellegrini si è preso il posto da titolare, mentre Hysaj è stato reintegrato in rosa per il mese di gennaio, in attesa di valutazioni definitive a fine mercato.