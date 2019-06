Calciomercato Lazio, resiste l'idea Lazzari: anche Cataldi nell'affare

CALCIOMERCATO LAZIO, LAZZARI NEL MIRINO - Guai a rinunciare all'obiettivo Lazzari. La Lazio ci sta pensando da tempo, è una richiesta precisa del tecnico. Per rinforzare la fascia destra serve un calciatore che possa fare la differenza, non una semplice alternativa a Marusic. Da qui il tentativo di arrivare all'esterno della Spal: stando a quanto riportato da Repubblica, oltre al prestito di Murgia, nell'affare potrebbe rientrare anche Danilo Cataldi. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 e al momento di rinnovo neanche l'ombra. Due ex Primavera per arrivare a Lazzari, un tentativo che potrebbe essere messo in pratica già nei prossimi giorni.

CALCIOMERCATO LAZIO, VAVRO PER LA DIFESA

LAZIO, SMENTITE WALLACE-FLAMENGO DAL BRASILE

