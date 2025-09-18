Di Biagio: "Derby? La Lazio rischia di più. Credo che Sarri riuscirà a..."

RASSEGNA STAMPA - In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Luigi Di Biagio ha parlato anche del derby tra Lazio e Roma, dicendo la sua su quale delle due squadre rischierebbe di più in caso di sconfitta. Queste le sue parole: "Chi rischia di più? Per me la Lazio, perché sarebbe la terza sconfitta in quattro partite. Anche se sono convinto che Sarri, per l'allenatore che è, riuscirà a mettere in pista i suoi".

