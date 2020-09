Eccellenza, vittoria all'esordio in coppa per Ledesma con la Luiss

Prima partita nella nuova categoria e prima vittoria per Cristian Ledesma. L'allenatore argentino ha commentato così il match vinto dalla sua Luiss: "Davvero, meglio non potevamo iniziare. I ragazzi sono stati bravi a non sentire il salto di categoria. I ragazzi stanno lavorando molto bene, sia sotto l'aspetto fisico che mentale: sono concentrati e anche i nuovi arrivati si stanno integrando bene". La Luiss passa il primo turno di coppa Italia di Eccellenza grazie al 3-2 rifilato all'Anzio che viene eliminato. L'ex centrocampista della Lazio si è complimentato con i suoi che quest'anno sono saliti dalla Promozione all'Eccellenza sempre sotto la sua guida tecnica. Nel frattempo, Ledesma sta studiando per il corso da allenatore UEFA A che si svolge a Coverciano.

