Empoli, Corsi: "A Sarri voglio bene". Poi sul futuro di Accardi e Akpa Akpro...

© foto di Image Sport

La Lazio è pronta per l'ultima sfida in programma sabato 3 giugno al Castellani di Empoli. Anche Sarri tornerà dove tutto è iniziato ma con un obiettivo ben preciso: quello di conquistare il secondo posto, traguardo mai raggiunto nell'era Lotito. In merito alla sfida di sabato ha detto la sua anche il patron dei toscani Fabrizio Corsi in un'intervista rilasciata sulle colonne de Il Messaggero: "Abbiamo fatto una bellissima stagione in cui ci siamo tolti belle soddisfazioni. Dll'impresa con la Juve (4-1, ndc) ci renderemo conto tra un mese. Ma abbiamo battuto anche l'Inter e fermato la Lazio. Siamo molto contenti".

Poi sul ds Accardi, nome accostato anche alla Lazio: "Lui (Accardi, ndc) per adesso di concreto non ha nulla e nel momento in cui gli arriverà una chiamata di sicuro la condividerà con me. Ritengo che sia il nostro valore aggiunto e ha ancora due anni di contratto. Non è che l'Empoli vuole stare lì a subire determinate situazioni senza far valere le sue ragioni. Noi vorremmo evitare certi addii quindi faremo il possibile affinché non avvengano".

SARRI - "A Maurizio voglio bene e lo stimo, anche se non l'ho sentito di recente. È arrivato tardi nel calcio che conta, ma il fatto che abbia spiccato il volo ci fa sentire partecipi. Che gara mi aspetto sabato? Difficile, anche perché loro vorranno mantenere il secondo posto. Ho notato che hanno ottenuto 20 clean sheet in campionato, ciò rende l'idea dell'organizzazione di squadra. Poi le individualità di alto livello non mancano e infatti il prossimo anno si esprimeranno in Champions".

AKPA AKPRO - "Lui si è calato perfettamente nella nostra mentalità, ci è piaciuto ed è sicuramente un discorso che affronteremo tra poco. Però non vogliamo intavolare trattative con i giocatori più giovani. Già con profili come Vicario o Parisi sarebbe differente. Loro ormai sono completi e pronti per una squadra importante. Avranno di sicuro il loro mercato".

BALDANZI, FAZZINI E GUARINO - "Questi profili però vorremmo trattenerli ancora un anno, anche perché sono ragazzi troppo giovani che si devono completare, soprattutto dal punto di vista fisico. La prossima stagione potrebbero essere ancora più decisivi per noi".