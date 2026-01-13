Fenerbahce, Tedesco su Guendouzi: "È l'uomo giusto. Ho visto che..."
13.01.2026 12:00 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce. Oltre a parlare delle sue origini italiane e di un suo possibile ritorno in Serie A, il tecnico si è soffermato anche sulla vittoria della Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray.
In finale ha segnato Matteo Guendouzi, appena arrivato dalla Lazio per 30 milioni di euro. Di seguito le sue parole a riguardo.
"Guendouzi? Credo sia l’uomo giusto. L’ho visto molto sveglio nello sguardo. Ha fatto domande sul livello dell’allenamento e la tattica. Non lo fa quasi nessuno".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.