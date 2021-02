Inter - Lazio, Inzaghi sorride: spazio a gara in corso per l'amuleto Caicedo

Dopo tre settimane di stop, e quattro partite saltate, Felipe Caicedo è pronto a tornare in campo. Inzaghi l'aveva convocato anche contro il Cagliari, ma domenica contro l'Inter potrà entrare in corsa. Una settimana di pieno lavoro lo ha riportato in piena condizione, archiviando la fascite plantare che non gli aveva dato tregua. Forma evidenziata da un super gol nella partitella di fine allenamento di mercoledì, diventato virale sui social. L'ecuadoriano, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è una bella carta da giocare. Un dodicesimo ideale, capace di far "svegliare" Correa dopo un deludente avvio di campionato. E lo stesso discorso vale per Muriqi che, complice l'assenza del 'Panterone', si è sbloccato in Coppa Italia per poi andare in gol a Bergamo per la prima volta in Serie A. Inzaghi sorride: d'ora in avanti avrà la possibilità di ruotare i propri attaccanti. E, se vorrà, sabato 20 febbraio nell'anticipo contro la Sampdoria, potrà optare per il turnover. Dopo aver tenuto in pista la Lazio a gennaio con i gol contro Fiorentina e Parma, ed esser stato al centro di importanti voci di mercato, Caicedo è pronto a riprendersi il proprio posto. Contro l'Inter il tecnico ha un'arma in più.

