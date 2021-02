Inzaghi-Lazio, una storia d'amore come poche: ora il rinnovo sulla scia di Simeone

Va avanti ormai da tempo la telenovela del rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio, ma tutto lascia presupporre che l'esito della trattativa sarà positivo. La fumata bianca prevederà un prolungamento per altri 3 anni del contratto del tecnico piacentino con i colori biancocelesti. Oltre che da giocatore, Inzaghi è riuscito a vincere con la Lazio anche da allenatore e Formello è da anni casa sua visto che prima di subentrare a Pioli in prima squadra nel 2016 guidava la Primavera. Di strada ne ha fatta tanta in questi anni e battendo l'Inter domenica raggiungerebbe la vittoria numero 100 con i capitolini tra campionato e coppe.

SULLE ORME DI SIMEONE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi è già tra i 10 allenatori in attività più longevi sulla panchina della propria squadra. In Italia lui e Gasperini sono gli unici due a rientrare in questa speciale classifica, guidata dall'amico Diego Pablo Simeone con il suo Atletico Madrid. Il Cholo è alla guida dei Colchoneros dal 2011 ed è riuscito nell'impresa di vincere il campionato sia da calciatore che da tecnico, stesso obiettivo a cui punta Inzaghi. Intanto con il rinnovo per altri 3 anni si avvicinerebbe al record italiano di Carlo Ancelotti, dal 2001 al 2009 con il Milan.

Pubblicato 11/02/2021

